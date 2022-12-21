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Göztepe, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını başladı.


Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bodrumspor'u konuk edecek olan Göztepe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı. Gerçekleşen antrenmanda, dünkü kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer gruptaki oyuncular da ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.


Göztepe, Bodrumspor maçının hazırlıklarına 23 Aralık Cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek.

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