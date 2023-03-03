Göztepe, Boluspor maçına özel formayla çıkıyor

Lig'in 24. haftasında bu akşam konuk edeceği Boluspor müsabakasına deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla çıkacağını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam saat 20.00'de oynanacak Boluspor maçına Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı özel olarak üretilen siyah formayla çıkacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, “Boluspor karşısında ülkece yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formamızla sahada olacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” denildi.