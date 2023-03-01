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Göztepe - Boluspor maçının biletleri satışa çıktı

Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24.

hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.


Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, Boluspor ile 3 Mart Cuma günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.


Zorlu müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.


Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:


1. Kategori: 475 TL


2. Kategori: 365 TL


3. Kategori: 200 TL


4. Kategori: 145 TL


5. Kategori: 55 TL


6. Kategori: 55 TL


Misafir tribünü: 65 TL

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