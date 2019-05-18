Göztepe, Bursa'da final maçına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı veren Göztepe, yarın bir basamak altında yer alan Bursaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda kıyasıya bir mücadele veren Göztepe ile Bursaspor, 33. hafta karşılaşmasında yarın birbirlerine rakip olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadında saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Göztepe, haftaya 34 puanla 15. sırada girerken, Bursaspor ise 33 puanla sıralamanın 16. basamakta kendine yer buldu. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde ligde kalabilir. Göztepe'nin kazanması, BB.Erzurumspor'un da bir gün sonra oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe karşısında puan kaybı yaşamasıyla İzmir temsilcisi ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, beraberlik durumunda ise BB.Erzurumspor'un puan kaybını bekleyecek. Tamer Tuna'nın öğrencileri Bursa'dan puansız dönmesi durumunda ligde kalma yolunda avantajını kaybedecek.

Alpaslan Öztürk stopere

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de 8 eksik oyuncu bulunuyor. Geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Reis'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Ghilas, Grillo, Yasin, Kadu, Traore, Hakan ve Kerem Atakan yarın kadroda kendilerine yer bulamayacak. Geçen hafta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Jerome ise Bursa kafilesinde yer alırken, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın oyunun gidişatına göre deneyimli forvete şans vermesi bekleniyor. Kadu ve Reis'in yokluğunda ise stoperde Alpaslan Öztürk'ün formaya yakın olduğu belirtildi.

Maç kapalı gişe

Ligin kaderini değiştirecek olan Bursaspor-Göztepe karşılaşması tam anlamıyla kapalı gişe oynanacak. Konuk Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan biletleri birkaç dakika içinde tüketirken, ev sahibi takıma gönül verenler de biletleri tüketti. Maç saatinde her iki takım taraftarlarının da tribünleri karnaval yerine çevirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti.