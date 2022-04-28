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Göztepe - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'nin Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.


Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 35. hafta mücadelesinde konuk edecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde biletler Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



VIP Tribün, Batı 1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Hizmet Bedeli


VIP Tribün, Batı 2. Kategori: 225 TL + 20 TL Hizmet Bedeli


Doğu ve Batı Tribün 3. Kategori: 100 TL + 9 TL Hizmet Bedeli


Doğu ve Batı Tribün 4. Kategori: 75 TL + 7 TL Hizmet Bedeli


Doğu ve Batı Tribün 5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Hizmet Bedeli


Güney ve Kuzey Tribün 6. Kategori: 25 TL + 2.5 TL Hizmet Bedeli

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