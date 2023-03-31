İhlas Haber Ajansı

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Göztepe, Denizlispor'a konuk olacak

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın 13.30'da Denizlispor'a konuk olacak.


Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçti. İzmir temsilcisi, ligdeki son 5 maçında Altınordu, Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor (hükmen) müsabakalarından 3 puan alan alırken, Boluspor ve Pendikspor ile ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmada Denizlispor'u mağlup ederek play-off yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Denizlispor ise düşme hattından kurtulmak için 3 parolasıyla karşılaşmaya çıkacak.


Ligin ilk devresinde Gürsel Aksel'de oynanan karşılaşmayı Göztepe rakibini 5-0 mağlup etmişti. Öte yandan karşılaşmayı Rize bölgesinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Azad İlhan yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Demirkıran olacak.

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