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Göztepe, dış sahada gol yemeden kazanıyor

Göztepe, bu sezon deplasmanda 3 puan aldığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.


Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon dış sahada önemli bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda aldığı 4 galibiyette de kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'yı 1-0, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 mağlup etti. Böylece Göz-Göz, sadece dış sahada 2-2 sonra eren ve 1 puan aldığı Adanaspor maçında kalesinde gol görmüş oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda 13 puan toplayarak bu alanda ligin en iyi 7. takımı konumunda bulunuyor.

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