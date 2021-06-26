Göztepe efsanesi Ertan Öznur hayatını kaybetti

Göztepe'nin efsane futbolcularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe'nin 1967-1968 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan ve efsane kadro olarak nitelendirilen kadrosunda yer alan futbolculardan Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ertan Öznur'un vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayınlayan Göztepe Spor Kulübü de, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Ertan Öznur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.”