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Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti

Göztepe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, hayatını kaybetti.

Göztepe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, hayatını kaybetti.


Göztepe eski başkanı ve Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Mustafa Kocağlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de sosyal medyada mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.”


Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

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