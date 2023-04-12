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Göztepe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 33. haftada 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Ankara Keçiörengücü maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

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