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Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Süper Lig’in 30.

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Maçta kısa süre forma giyen veya oynamayan futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümdeyse dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.

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