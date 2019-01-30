Göztepe, Fenerbahçe maçında İstanbul'daki mağlubiyet serisini bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Göztepe, rakibini devirerek İstanbul fobisine son vermenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan ve oynadığı iki maçtan puan çıkaramayan Göztepe, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına dikti. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında galibiyete uzanarak hem ikinci devrenin ilk galibiyetini almak hem de İstanbul'da oynadığı maçlarda yaşadığı şanssızlığı kırmak istiyor. İzmir temsilcisi, İstanbul'da çıktığı son 7 lig karşılaşmasında puan alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Galatasaray'a tek golle kaybeden Göztepe, 8. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Puan çıkaramadı

Bu sezon İstanbul'dan puan çıkaramayan Göz Göz, aynı senaryoyu geçen yıl da yaşadı. 2017/2018 sezonunda İstanbul'da 5 lig maçı oynayan İzmir ekibi, Kasımpaşa ve Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Başakşehir'e 2-0 ve Beşiktaş'a da 5-1 kaybetmişti. Göztepe, bu sezonun ilk yarısında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı ise kendi sahasında devirmeyi başardı. İstanbul'da çıktığı son 7 lig maçından puansız ayrılan Göz Göz, Kadıköy'de bu kötü istatistiğe de son vermeyi amaçlıyor.

Son galibiyet Ümraniyespor'a

2017/2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de İstanbul galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da en son Ümraniyespor'u devirdi. O sezon TFF 1. Lig'de boy gösteren Göz Göz, 7. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adis Jahovic'in golüyle mağlup etmişti.