Göztepe, Fousseni Diabate'yi kiraladı

Göztepe, Trabzonspor'dan 25 yaşındaki Malili futbolcu Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bu kapsamda Trabzonspor forması giyen Fousseni Diabate'yi kiraladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Malili futbolcu, daha önce Sivasspor'da da top koşturmuştu. Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Diabate'ye; “hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Fousseni Diabate, bu sezon Trabzonspor ile 7 resmi maça çıkarken, söz konusu müsabakalarda 242 dakika sahada kaldı.