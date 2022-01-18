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Göztepe, Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo’yu 1.

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı. Arjantinli golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya "Hoş geldi" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.


Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi.

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