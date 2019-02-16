Göztepe galibiyet serisi peşinde

Geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor'u deviren Göztepe, yarın Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Spor Toto Süper Lig'de üç haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Bornova Stadında Alanyaspor karşılaşmasıyla son veren Göztepe, 22. hafta karşılaşmasında yarın Kaysersispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadında saat 16.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Erdem Bayık yapacak. İzmir temsilcisi haftaya 25 puanla 10. basamakta girerken, ev sahibi Kayserispor da aynı puanla 12. sırada kendine yer buldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Göztepe, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk'ün golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de üç önemli eksik bulunuyor. Geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Gürler'in yanı sıra sarı kart cezalıları Borges ve Yasin de kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Traore, Hakan ve Kerem Atakan da yine Kayseri kafilesinde olmayacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren İngiliz forvet Jerome yeniden formasına kavuşacak.