Göztepe galibiyete sevinemedi

Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'u farklı geçen Göztepe'de, sakatlanarak oyundan çıkan Hakan'ın sezonu kapatması moralleri alt üst etti.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'u yenerek moral buldu. Rakibi karşısında sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralayan İzmir temsilcisi, Hakan Çinemre'den gelen haberle şoke oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanan deneyimli stoper oyundan çıkmak zorunda kalırken, yedek kulübesine ‘Koptu' diye bağırması kameralara yansıdı. Yapılan kontrollerin ardından başarılı savunmacının sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandı. Hakan'ın sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulabileceği açıklandı. Çinemre, geçen sezon da aynı şekilde sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Kupa golcüsü boş geçmedi

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak geçirdiği sakatlık sebebiyle ligde fazla forma şansı bulamayan Cikalleshi, Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor. 4. turda Çengelköy ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Arnavut golcü, Nazilli Belediyespor'u da boş geçmedi. Deneyimli golcü, 2 kupa maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Alkışlar Eren'e

Nazilli Belediyespor maçında Göztepe'nin kalesini 18 yaşındaki file bekçisi Eren Bilen korurken, genç kaleci gösterdiği performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı mahcup etmedi. Çok kritik kurtarışlara imza atan Eren, gösterdiği performansla alkış aldı. Altyapıdan yetişen Eren Bilen, Beto'nun arkasında Göktuğ ile birlikte forma bekliyor.