Göztepe, hazırlık maçında Başakşehir'i konuk edecek

Göztepe, deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Medipol Başakşehir'le hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak. 24 Şubat Cuma günü Gürsel Aksel'de oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Öte yandan 27 Kasım'daki Altay derbisinde aldığı ceza sebebiyle aylardır seyircisinden ayrı olan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte taraftarıyla özlemini de gidermiş olacak.