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Göztepe Hentbol, devre arası çalışmalarına devam ediyor

Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1.

Ligi'nde ikinci yarının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor.


Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe Hentbol, devre arasına girilen ligde ikinci yarı için çalışmalarınsürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma ile günü tamamladı. Öte yandan Göztepe Hentbol, ikinci devrenin ilk maçında lider Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nün konuğu olacak.

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