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Göztepe Hentbol, ilk galibiyetini aldı

Hentbol Erkekler 1.

Lig B Grubu'nda Göztepe Hentbol, 6. hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 47-35'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.


Lig B Grubu'nda Göztepe Hentbol, 6. haftada Sakarya Büyükşehir'i, Serdar Yereli Spor Salonu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, maça hızlı başladı ve ilk yarıyı 24-17'lik skorla önde tamamladı. Göztepe, skor üstünlüğünü müsabakanın sonuna da yansıtınca mücadeleyi 47-35'lik sonuçla kazanan taraf oldu. İzmir ekibi, böylece bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

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