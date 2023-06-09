Göztepe Hentbol'da görev değişikliği

Göztepe Hentbol'da şube sorumluluğu görevine Emre Artkıy getirildi.

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde yer Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Göztepe Hentbol'da şube sorumluluğu görevine Emre Artkıy'ın getirildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe Hentbol şubemizdeki yeni yapılanma doğrultusunda Şube sorumluluğu görevi Emre Artkiy tarafından gerçekleşecektir. A Takım ve altyapı takımlarıyla faaliyet gösteren hentbol şubemizin sezon planlamasına dair açıklamalar ilerleyen süreçte camiamız ile paylaşılacaktır. 2011-2013 sezonlarında Yıldız ve Genç takımlarımızın kaptanlığını yapan, A Takımımızın da formasını terletmiş olan Emre Artkıy'a yeni görevinde başarılar dileriz” ifadeleri kullandı.