Göztepe Hentbol'da işler yolunda gitmiyor

Lig B Grubu'nda yer alan Göztepe Hentbol, ligde aldığı 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9 takımlı ligde 8'inci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, ilk galibiyetini 6. hafta müsabakasında Sakarya BBSK'ya karşı almıştı.

Lig B Grubu'nda yer alan Göztepe Hentbol, bu sezon şimdiye kadar aldığı 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle 2 puanla 8'inci sıra yer alıyor. İzmir temsilcisi, ilk galibiyetini 6. haftada Sakarya BBSK'ya karşı alsa da daha sonra oynadığı İstanbul Üniversitesi SBSK ve Sakarya BBSK mücadelelerinde sahadan mağlubiyetle ayrılınca çıkışa geçemedi. Durum böyle olunca sarı-kırmızılılar, ligin dibine demir attı. Öte yandan Göztepe Hentbol, gelecek hafta lider Bahçelievler BLD SK'ya konuk olacak.