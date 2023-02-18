Göztepe, Hüsamettin Yener'in sözleşmesini feshetti

Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı Hüsamettin Yener'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Michee Ngalina, Hikmet Çiftçi, Aliou Traore ve Loue Bayere Junior'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar bir yandan da beklenilen katkıyı veremeyen oyuncularla da yollarını ayırma yoluna gidiyor. İzmir temsilcisi kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve Hüsamettin Yener arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Hüsamettin'e hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüsamettin” denildi.

27 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkarken sadece 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan Hüsamettin sezonun birçok bölümünde de sakatlık problemi yaşadı.