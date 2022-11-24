Göztepe ile Altay arasındaki 64. randevu

Lig'de pazar günü oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 64. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Altay'ın üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, 27 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki takım son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra play-off hattına yaklaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ekrem Dağ yönetimindeki Göztepe, bu sezon 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 17 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Sinan Kaloğlu yönetimindeki Altay ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puanla 10. sırada bulunuyor.

Rekabette üstünlük Altay'da

İki takım, pazar günü oynanacak derbiyle birlikte tarihlerinde 64. maçlarına çıkacak. Göztepe ve Altay arasında oynanan maçlarda, siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, oynanan 63 karşılaşmanın 26'sında sahadan üstünlükle ayrılırken, 24 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Kalan 13 maç ise Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.