Göztepe, İstanbul'da puan arıyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı iki maçtan galibiyet çıkaramayan Göztepe, yarın Fenerbahçe deplasmanında terleyecek.

İkinci devreye istediği gibi başlayamayan ve Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'a kaybeden Göztepe, 20. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İzmir temsilcisi haftaya 22 puanla 12. sırada girerken, ev sahibi Fenerbahçe topladığı 20 puanla 14. basamakta kendisine yer buldu.

Göztepe'de eksik çok

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de eksik isimlerin fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ghilas, Gassama, Ngando, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra sarı kart cezalısı Poko da Fenerbahçe karşısında yer almayacak. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçında sarı kart cezasını çeken Alpaslan ise yeniden formasına kavuşacak.

Ev sahibinde ise sakatlıkları devam eden Tolga, Frey, Oğuz Kağan, Erten, Harun ve kart cezalıları Hasan Ali ile Skrtel Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe karşısında Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Lumor, Borges, Alpaslan, Castro, Yasin, Serdar, Jerome.