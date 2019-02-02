Göztepe kabustan uyanamadı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye kaybeden Göztepe, ikinci yarıda çıktığı üçüncü maçından da puanla ayrılmayı başaramazken, ligin en fazla yenilgi alan takımı oldu.

Ligin ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen Göztepe için ikinci yarı kabus gibi başladı. İkinci devrede önce Evkur Yeni Malatyaspor'a ardından da Galatasaray'a kaybeden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanından da puansız döndü. İkinci yarıda henüz puanla tanışamayan İzmir temsilcisi, 20 maçın sonunda 22 puanda kaldı. Fenerbahçe'ye kaybeden Göz Göz, bu sezon 12. kez sahadan yenilgiyle ayrılarak bu alanda kötü bir rekorun da sahibi oldu. İzmir ekibi, ligin en fazla yenilgi alan takımı konumunda bulunuyor. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü'nün ise 11 mağlubiyeti var.

Forvet çıkmazı

Devre arasında Cikalleshi'nin kiralık sözleşmesini fesheden, Samed Ali Kaya'yı da Erzurumspor'a kiralayan Göztepe forvetsiz kaldı. Taraftarların tepkisine rağmen affedilen Ghilas'ın sakatlığı devam ederken, Jerome'un da Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı. Ghilas'ın sakatlığı ve Jerome'un cezası sebebiyle Teknik Direktör Kemal Özdeş'in elinde forvet oyuncusu kalmadı. İzmir temsilcisi, devre arasında Lumor ve Serdar'ın dışında transfer yapmamıştı.

Fobiyi yine yenemedi

İki sezondur mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de İstanbul'da çıktığı karşılaşmalarda puan alamayan Göztepe, bu şanssızlığını Kadıköy'de de kıramadı. Daha önce rakipleriyle İstanbul'da 7 lig maçına çıkan ve sahadan puansız ayrılan İzmir temsilcisi, 8. maçta da puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar ilerleyen haftalarda İstanbul'da Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a konuk olacak.

Yasin kulübede

Geçen hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında maça yedek kulübesinde başlayan Yasin Öztekin, Fenerbahçe deplasmanında da oyuna sonradan dahil oldu. Kanatlarda Serdar ve Halil'e şans tanıyan Özdeş, Öztekin'i yedek soyundurdu. Deneyimli futbolcu, ikinci yarının başında Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu.