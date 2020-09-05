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Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı

Göztepe, 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor'dan 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğibayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, genç kaleciye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.


İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında futbolcu başlarken, 2014-2015 sezonunda kulübüyle profesyonel olmuştu. Eğribayat, Adanaspor formasıyla bu zamana kadar 69 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Genç file bekçisi ayrıca, Türkiye Milli Takım formasını U16, U17,U18,U19 ve U21 kategorilerinde olmak üzere 18 kez terletti.

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