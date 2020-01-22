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Göztepe, Kamil Wilzeck'i kadrosuna kattı

Göztepe, Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.

5+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.


Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e "hoş geldin" dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi.

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