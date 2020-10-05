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Göztepe, Kerim Alıcı'yı Boluspor'a kiraladı

Göztepe, Altınordu’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı’yı 1 yıllığına Boluspor’a kiraladı.

Göztepe, Altınordu'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı'yı 1 yıllığına Boluspor'a kiraladı.


Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan Göztepe, geçtiğimiz günlerde Altınordu'dan 22 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı'yı kadrosuna katmış ve 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp transferin son gününde ise genç oyuncuyu 1 yıllığına TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiraladı. Sosyal medya hesabından transferi duyuran Göztepe, Kerim Alıcı'ya başarılar diledi.

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