Göztepe kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Malatya deplasmanından eli boş dönen Göztepe, ligin ikinci yarısına puan yada puanlarla başlama hedefini de kaçırmış oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısını Malatya'da açan Göztepe, rakibine 3-2 kaybederek ikinci yarıya puansız başladı. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalamasına rağmen Aleksic'in ayağından gelen penaltı golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 9 yenilgi alan İzmir temsilcisi, Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle birlikte bu sezon sahadan 10. kez boynu bükük ayrıldı. Göztepe, MKE Ankaragücü'yle birlikte ligde en fazla yenilgi alan takım olarak kötü bir istatistiğe de imza attı. Takımının başında üçünlü lig maçına çıkan Kemal Özdeş de ilk yenilgisini almış oldu. Özdeş yönetimindeki Göztepe, Bursaspor ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü de 3-0'la geçmişti.

Serdar'dan siftah

Sarı-kırmızılıların La Liga ekibi Huesca'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Serdar Gürler, takımıyla ilk maçına çıktı. Takımla çok fazla çalışma imkanı bulamayan Serdar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 79. dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Malatya deplasmanında golle buluşan Halil ise bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Aynı zamanda ikinci golü atan Poko da bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Göçek ile 2. yenilgi

Karşılaşmanın ardından Göztepe taraftarları sosyal medya üzerinden maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yüklendi. Ev sahibi lehine penaltı kararı veren deneyimli hakemin bu kararı İzmir ekibinin taraftarlarınca yanlış bulundu. Göçek, bu sezon Göztepe'nin 3 karşılaşmasında görev alırken, sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 ile geçti ancak BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor'a ise kaybetti.