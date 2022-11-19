Göztepe, lider Eyüpspor deplasmanında

Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe yarın saat 16.00'de Eyüp Stadyumu'nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynamış, karşılaşmadan Yasin Öztekin ve Romal Palmer'in golleriyle 2-1 galip ayrılmıştı. Göztepe taraftarını üzen olay ise Yunus Emre Gedik'in sakatlanarak oyundan çıkması olmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun durumu henüz netlik kazanmadı.

İzmir ekibi, Eyüpspor mücadelesinden alacağı 3 puanla play-off iddiasını sürdürmek ve ligin üst sıralarına çıkmak istiyor. Öte yandan lider Eyüpspor'un ise bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor.