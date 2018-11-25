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Göztepe lideri konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig’de 13.

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Göztepe, yarın Bornova Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Göztepe, yarın 13. haftanın kapanış karşılaşmasında lider Medipol Başakşehir ile Bornova Stadı'nda oynayacak. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları devam eden Adama Traore, Deniz ve Atakan zorlu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak. İzmir temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet sonucu 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Başakşehir ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında geçen sene oynanan iki karşılaşmayı da M. Başakşehir kazanmıştı.

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