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Göztepe, ligin en az gol atan takımları arasında

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon attığı 17 golle ligin en az gol atan 3. takımı konumunda bulunuyor.


Lig'de yer alan Göztepe, sezonun ilk yarısı tamamlanırken 24 puanla 11.sırada yer alıyor. İzmir temsilcisinin, şimdiye kadarki süreçte gol yollarındaki problemi dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 7'sinde gol atamazken, kalan 10 maçta da 17 gol atarak Altınordu ve Yeni Malatyaspor'dan sonra ligde en az gol atan 3. takım konumunda yer aldı. Ayrıca İzmir ekibi, kalesinde 18 gol görerek puan tablosunda -1 averaja sahip takım olarak yer alıyor.

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