Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna kattı

Göztepe, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Almanya'nın Holstein Kiel takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Makana Baku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, Demokratik Kongo asıllı Alman futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Baku'ya “Hoş geldin” diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola Mainz 05 altyapısında başlayan Makana Baku; Sonnenhof Grobaspach, Warta Poznan takımlarında forma giydi. Kariyerinde toplamda 149 resmi maça çıkan Baku, bu maçlarda 26 gol, 19 asistlik performans sergiledi.