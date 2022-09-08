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Göztepe, Marko Kvasina'yı kadrosuna kattı

Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina'yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transferin son gününde bir trasnferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarından KV Oostende forması giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki golcü ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Göztepe, Marko Kvasina'ya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.


Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giyen Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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