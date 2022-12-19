Göztepe, mobil uygulamasını yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü mobil uygulama yenileme çalışmalarının bittiğini ve uygulamanın aktif hale getirildiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Uygulamadaki yeni özellikler ise şöyle:

-Dijital kulüp üyelik kartınızı oluşturabilirsiniz.

-Göztepe'mize ait birçok özel içerik ve habere anında ulaşabilirsiniz.

-Takımımıza ait fikstür, puan durumu ve detaylı istatistiklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

-Akademi takımlarımızın maçlarını canlı yayından izleyebilirsiniz.

-Uygulamamızda yer alan soru-cevap etkinlikleri ile keyifli anlar yaşayıp, sürpriz ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

-Uygulama içerisinde yer alan Forum bölümü sayesinde diğer taraftarlarımız ile iletişim kurabilirsiniz.