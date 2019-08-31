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Göztepe, Mossoro ile anlaştı

Süper Lig ekibi Göztepe, Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekibi Göztepe, Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile anlaşmaya vardı.


Danijel Aleksic'i Başakşehir'e kaptıran Göztepe, Sırp oyuncunun alternatifini de İstanbul temsilcisinden buldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara Marcio Mossoro ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Internacional'de başlayan Mossoro; Maritimo, Braga ve Al Ahli'de forma giydikten sonra 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. Geride kalan 5 sezonda Süper Lig'de 152 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Mossoro, bu müsabakalarda rakip filelere 19 gol bırakma başarısı gösterdi.

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