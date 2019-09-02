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Göztepe, Mossoro'yu açıkladı

Göztepe, Medipol Başakşehir’den Marcio Mossoro ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

Göztepe, Medipol Başakşehir'den Marcio Mossoro ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.


Göztepe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Başakşehir'in Brezilyalı 10 numarası Mossoro ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. İzmir'e gelen deneyimli orta saha, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen José Márcio da Costa (Mossoro), ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli'de top koşturdu. 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere toplamda 176 maçta görev yaptı.

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