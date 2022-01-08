İhlas Haber Ajansı

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Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Süper Lig'de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane'yi transfer ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki Faslı orta saha, İzmir'e gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.


Fas A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Tannane, kariyeri boyunca Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-tienne, Las Palmas, Utrecht ve Vitesse takımlarının formasını terletti.

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