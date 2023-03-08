Göztepe - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı

Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Göztepe, Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile 11 Mart Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Bu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri ise Passolig üzerinden satışa çıktı.

Göztepe - Pendikspor arasında oynanan maçın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 475 TL

2. Kategori: 365 TL

3. Kategori: 200 TL

4. Kategori: 145 TL

5. Kategori: 55 TL

6. Kategori: 55 TL

Misafir tribünü: 65 TL