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Göztepe, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında evinde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Altınordu maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

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