Göztepe pes etmiyor

Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine karşılaşmaları bırakmayıp 1'er puan kurtarmayı başardı.

Lig'de oynadığı son iki deplasman maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Göz-Göz, müsabakanın 76. dakikasında Marco Paixao'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Atınç Nukan'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca Göztepe, 1 puanı hanesine yazdırdı.

İzmir temsilcisi, ligin 36. haftasında da Manisa FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Michee Ngalina'nın 59. dakikada kendi kalesine attığı golle geri düşse de oyuna sonradan dahil olan Bayere Junior Loue'nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı.

Göz-Göz, bu iki deplasmandan geriye düşmesine rağmen puanla evine dönmeyi başardı.