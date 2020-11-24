Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshetti

Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini açıkladı.

Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Poko'nun sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal ettiği ifade edildi.

Poko'nun sezon başı kampına da 3 hafta geç geldiği hatırlatılan açıklamada, “Andre Poko, son olarak Gabon Milli Takımına davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir” denildi.