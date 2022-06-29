İhlas Haber Ajansı

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Göztepe sahaya indi

Göztepe, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Turgay Altay, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.


2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, yeni sezonunun hazırlıklarına başladı. Bugün göreve getirilen Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra dar alandan oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. 8 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, yarın çift antrenman yaparak çalışmalarına devam edecek.

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