Göztepe şanssızlığına yanıyor

Spor Toto Süper Lig'de iki topunun direkten döndüğü, bir de penaltı kaçırdığı maçta Galatasaray'dan puan alamayan Göztepe, kaçan galibiyete yanıyor.

Ligin ikinci yarısına Yeni Malatyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe, sahasında dün Galatasaray'a da tek golle kaybederek haftayı puansız kapattı. Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada önemli fırsatlar yakalayan İzmir temsilcisi, iki kez direğe takıldı. 79. dakikada Jerome'un kafasında top üst direğe çarparken, uzatma anlarında Yasin'i vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Bu sezon ilk kez penaltı atan Göz Göz, Borges ile atıştan sonuç alamadı. Güçlü rakibi karşısında birçok pozisyon bulmasına rağmen haftayı puansız kapatan İzmir temsilcisinde moraller bir hayli bozuldu. Öte yandan Göztepe'nin de penaltı kullanmasıyla Spor Toto Süper Lig'de penaltı atmayan takım kalmadı.

Cimbom'a şansı tutmadı

Ligin ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u deviren ancak deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Göztepe, rakibinden rövanşı alamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Henry Onyekuru'nun attığı golle kazanan Galatasaray, İzmir'de oynanan maçta ise Sinan ile galibiyeti kaptı. Öte yandan Fatih Terim'in Göztepe uğuru İzmir'de de devam etti. Geçen sezon göreve gelen Terim eski takımına 3 kez rakip olurken, Galatasaray bu maçları kazanmayı başardı.

Borges'e tepki var

Göztepe bu sezon ligde ilk kez penaltı kullanırken, atış için topun başına geçen Celso Borges meşin yuvarlağı auta yolladı. Penaltının kaçmasının ardından hem taraftarlar hem de futbolcular büyük bir üzüntü yaşarken, karşılaşmanın ardından sosyal medyada Göztepeli taraftarların hedefinde Borges vardı. Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Kosta Rikalı orta saha, penaltıyı da kaçırınca Göztepeli taraftarların tepkisini çekti.

Poko Kadıköy'de yok

Haftayı puan kaybıyla kapayan Göztepe, Poko'yu da kaybetti. Maçtan önce üç sarı kartla sınırda bulunan deneyimli orta saha oyuncusu, 74. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece 4 sarı karta ulaşan Poko, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe maçında kadroda yer alamayacak. Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın son durumunun ise çekilecek olan MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.