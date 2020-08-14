Göztepe, Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı

Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini 2+1 yıl uzattı.

Göztepe, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki orta daha oyuncusuyla 2+1 yıl daha anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, başarılı orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Soner Aydoğdu, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.