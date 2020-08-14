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Göztepe, Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı

Göztepe, Soner Aydoğdu’nun kiralık sözleşmesini 2+1 yıl uzattı.

Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini 2+1 yıl uzattı.


Göztepe, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki orta daha oyuncusuyla 2+1 yıl daha anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, başarılı orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.


Soner Aydoğdu, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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