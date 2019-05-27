Göztepe Süper Lig'e tutundu

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek ligde kalan Göztepe küllerinden doğdu. 29. haftanın ardından 17. basamağa kadar gerileyen Tamer Tuna'nın öğrencileri, pes etmedi ve amacına ulaştı.

Ligin son haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalan Göztepe'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük coşku yaşarken; şehrin çeşitli yerlerinde taraftarlar takımlarının ligde kalmasını kutladı. Topladığı 38 puanla sezonu 15. sırada noktalayan İzmir temsilcisi, Bursaspor ve BB.Erzurumspor'u bir alt lige yollarken müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ligin ikinci yarısında alt sıradaki takımlar arasında en avantajlı fikstüre sahip olan takım olarak gösterilen Göztepe bu avantajını iyi değerlendiremedi. Ligde üst üste 8 maç kazanamayarak küme düşme hattına kadar inen İzmir ekibi; iç sahada Kasımpaşa, Akhisarspor, BB.Erzurumspor maçlarını kazanamayarak ümitlerini bir hayli azalttı. 29. haftada İzmir'de BB.Erzurumspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar 17. sıraya kadar geriledi.

Dönüm noktası Başakşehir

29. haftanın ardından Akhisarspor ile birlikte ligden düşmeye en yakın takım olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil duruma el koydu. Başkan takımla yakından ilgilenmeye başlarken, taraftarlar da oyunculara büyük bir destek verdi. 30. haftada ligin adeta kaderi yeniden yazıldı. Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i mağlup edince hem ligde kalma yolunda altın bir galibiyet aldı hem de rakibine şampiyonluk yolunda çelme taktı. Bu maçın ardından şahlanan Göz Göz, ligin son haftasına kadar oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkardı ve ligde kalma yolunda son haftaya girilirken avantajı cebine koydu. Ligin son haftasında ‘Tamam mı, devam mı' maçına çıkan Tamer Tuna'nın öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligde kalma sevinci yaşadı.

Tamer Tuna yanıltmadı

Geçen sezon takımın başında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tamer Tuna ile Başkan Mehmet Sepil yeni sözleşme konusunda anlaşamayınca yollar ayrılmıştı. Ancak tarafların yolu bu sezon yeniden kesişti. Kemal Özdeş ile beklenen başarı gelmeyince Tamer Tuna ikinci kez takımın başına getirildi. Hemen her konuşmasında ‘Sezon sonunda Süper Lig'de kalan bir Göztepe olacak' diyen başarılı teknik adam, kendisine güvenenleri yanıltmadı. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği takımın başına bu kez farklı bir şekilde gelen deneyimli teknik adam takımı ligde tutmayı başardı. Genellikle soğukkanlı tavırlarıyla bilinen Tuna, maçın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.

Tarih tekerrür etmedi

2001/2002 sezonunda çıktığı Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, bir sezon sonra ise ligde kalmak için uğraşıyordu. 2002/2003 sezonunda ligde kalma yolunda Bursaspor ile çekişen sarı-kırmızılılar o yıl kaybeden taraf olmuş ve lige veda etmişti. Geçen sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de Avrupa mücadelesi verdikten sonra bu sezon ligde kalmak için Bursaspor ile kıyasıya bir mücadele veren Göz Göz bu kez rakibine geçit vermedi. Elindeki avantajı iyi kullanan İzmir ekibi ligde kalmayı başardı.

Küme düşenleri yenemedi

Topladığı 38 puanla kümede kalan Göztepe, bu sezon çok ilginç bir istatistiğin de sahibi oldu. İzmir temsilcisi bu sezon lige veda eden Akhisarspor ve BB.Erzurumspor'a iki maçta da kaybetti. Sarı-kırmızılıların Bursaspor ile oynadığı iki maç ise golsüz berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar küme düşen üç takımdan 2 puan çıkarmasına rağmen ligde kalmayı başardı. Göztepe bu sezon sadece MKE Ankaragücü'nü hem içeride hem de dışarıda mağlup etmeyi başardı.