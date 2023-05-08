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Göztepe taraftarı, takımını kaldırımdan destekledi

Göztepe’nin, Spor Toto 1.

Göztepe'nin, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, sınırlı sayıdaki biletten dolayı stadyuma giremeyince takımlarını kaldırımdan destekledi.


Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı sessiz geçilen maçta ev sahibi ekip, 59. dakikada Michee Ngalina'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın uzatmaları oynanırken, dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Bayere Junior Loue, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve müsabaka 1-1 berabere bitti.


Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da deplasman biletinin sınırlı sayıda olması sebebiyle maça giremedi. Taraftarlar, takımlarını stadyumun çevresinden destekledi ve ‘Stadyumlara sığmıyoruz' bestesini söyleyip, ‘Göz-Göz' tezahüratları yaptı.

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