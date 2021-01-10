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Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar, ayrılığı getirdi. Dün alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunan teknik direktör İlhan Palut'un bu talebi yönetim tarafından kabul edildi.


Göztepe Kulübü, Palut'un istifası ile ilgili şu açıklamayı yayımladı:


"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


44 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonun 30. haftasından istifa etmiş ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmemişti.

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