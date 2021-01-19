Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı

Papatya ayrıca, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiralık olarak kadrolarına katmak için İzmir'e getirdiklerini söyledi.

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin Başkanvekili Talat Papatya, anlaşmayı açıklayarak "Çok küçük detaylar kaldı. Gençlerbirliği maçını Ünal hocamızla beraber seyredeceğiz. Bu detayları hallettikten sonra 1-2 gün içinde imza atacağız. Transfer konusunda ise Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Diabate bugün İzmir'de olacak ve sağlık kontrollerinden sonra imza atmayı düşünüyoruz. Ünal hocamızla birlikte transfer konusunda elimizden geldiğince bir takım çalışmalar yapacağız. Federasyonun bize vermiş olduğu limitler dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Öte yandan, Guilherme'nin vize işlemlerinin tamamlandığını ve Çin'e gideceğini söyleyen Papatya, Mossoro ve Gassama'nın başka kulüplerle görüşmelerinin devam ettiğini ve onlara transfer konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.