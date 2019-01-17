Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "İki kulvarda da savaşacağız"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de Spor Toto Süper Lig'de başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Hafta sonu oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Göztepe'de Kemal Özdeş, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirten Özdeş, "Birbirimize alışma dönemi için, oyuncuların kaynaşması için Antalya kampı çok iyi oldu. Kadromuza Serdar'ı katarken, Cikalleshi ile yollarımızı ayırdık. Kupa maçının ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladık. Umuyorum ki hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ilk yarısında fark oluşturan bir oyunla üst sıralara çıkarız. İkinci sırada bulunan takımla aramızda 7 puanlık bir fark var. O yüzden Malatya maçını kazanarak yüzümüzü ilk sıralara çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Baba Rahman listemizde”

Chelsea'nin sol beki Baba Rahman ile ilgilendiklerini belirten Özdeş, "Baba Rahman listemizde yer alan bir oyuncu. Ancak devre arasında transfer yapmak kolay değil. Rahman'ın yanı sıra birkaç alternatifimiz daha var” derken yeniden kadroya dönen Ghilas'ın sözleşmesinde değişime gidildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Ghilas'ın 1.5 yıllık sözleşmesi var. Kendisiyle performansa dayalı bir sözleşme yaptık. Sokol oynamak istediği bir takıma gitmek istedi. Biz kadroyu nitelikli hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Jerome daha çok atacak"

Ligin ikinci yarısında ön bölgede sorun yaşamayacaklarına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Taraftarların transfer beklentisi çok normal. Kadro bütünlüğünde kanat forvet ve sol beke ihtiyacım olduğunda bahsetmiştim. İkinci yarıda Jerome'un daha fazla gol katkısı yapacağına inanıyorum. Gündemimizde forvet transferi yok" dedi.

Altyapıyı yakından izliyor

Altyapı organizasyonları hakkında da bilgi veren Kemal Özdeş, iyi bir jenerasyonun geldiğini söyledi. Özdeş, "A takım doğru organize olursa altyapı gelişir. İyi bir U19 takımına sahibiz. Onlardan kaçını A takım seviyesine getirirsek bizim için başarı olacaktır. Daha oturmuş ve organize takımlarda genç oyuncular daha kolay adapte oluyor. Bizim önce A takımı doğru yapılandırmamız gerekiyor ki alttan çıkan gençler daha fazla süre alsın" ifadelerini kullandı.